Турнир по шахматам прошел в Брянске в девятый раз

СЕГОДНЯ 12:37 2019-10-15T12:37:27+03:00

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В музее братьев Ткачевых с 11 по 13 октября прошел девятый турнир по шахматам «Мемориал Валерия Зильберштейна».

Сразиться в игре приехали участники из Брянской, Московской, Тульской, Смоленской, Псковской, Курской областей и Пермского края. Главным спонсором соревнований стал именитый брянский гроссмейстер Ян Непомнящий. Он перечислил в призовой фонд турнира 120 тысяч рублей, сообщают в Брянской городской администрации.

Игроки соревновались в двух категориях: по блицу и по быстрым шахматам. Показать свой уровень мастерства пришли как юные участники, так и ветераны.

Победители турнира определились по количеству набранных очков. 16 из 24 призовых мест достались представителям Брянщины.

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ИСТОЧНИК KP.RU