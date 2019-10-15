Турнир по шахматам прошел в Брянске в девятый раз
В музее братьев Ткачевых с 11 по 13 октября прошел девятый турнир по шахматам «Мемориал Валерия Зильберштейна».
Сразиться в игре приехали участники из Брянской, Московской, Тульской, Смоленской, Псковской, Курской областей и Пермского края. Главным спонсором соревнований стал именитый брянский гроссмейстер Ян Непомнящий. Он перечислил в призовой фонд турнира 120 тысяч рублей, сообщают в Брянской городской администрации.
Игроки соревновались в двух категориях: по блицу и по быстрым шахматам. Показать свой уровень мастерства пришли как юные участники, так и ветераны.
Победители турнира определились по количеству набранных очков. 16 из 24 призовых мест достались представителям Брянщины.
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ИСТОЧНИК KP.RU