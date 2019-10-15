2019-10-15T12:37:27+03:00
Спорт

Турнир по шахматам прошел в Брянске в девятый раз

Призовой фонд соревнований составил 120 тысяч рублей
Никита ЕВТИХОВ
Поделиться:
На турнир съехались десятки шахматистов.На турнир съехались десятки шахматистов.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

В музее братьев Ткачевых с 11 по 13 октября прошел девятый турнир по шахматам «Мемориал Валерия Зильберштейна».

Сразиться в игре приехали участники из Брянской, Московской, Тульской, Смоленской, Псковской, Курской областей и Пермского края. Главным спонсором соревнований стал именитый брянский гроссмейстер Ян Непомнящий. Он перечислил в призовой фонд турнира 120 тысяч рублей, сообщают в Брянской городской администрации.

Игроки соревновались в двух категориях: по блицу и по быстрым шахматам. Показать свой уровень мастерства пришли как юные участники, так и ветераны.

Победители турнира определились по количеству набранных очков. 16 из 24 призовых мест достались представителям Брянщины.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Брянщине нашли виновных в загрязнении рек
Брянская область выбилась в лидеры по строительству детских садов и яслей
Стащившего из-под носа охранников аккумуляторы парня задержали в Брянске
Стратегию развития электронной промышленности обсудят в рамках СМЭФ-2019
В погарском магазине рухнула плита перекрытия, ранены три человека
Для Брянска купят 70 новых автобусов
В Брянске ушла из жизни преподаватель БГУ Валентина Боровикова
К акции "Ночь искусств" в этом году присоединится вокзал "Брянск-Орловский"
Брянские таможенники нашли в поездах тайники с крупной партией табака для кальяна
Брянцы стали чаще брать и давать взятки
На брянской трассе «Лада» столкнулась с велосипедом
В Брянске мотоциклист сбил 7-летнюю девочку и уехал
В Брянске вынесли приговор «новогоднему» грабителю
В Навлинском районе нерадивую мать отправят на исправительные работы
Брянец Илья Бородин завоевал четыре «золота» на первенстве ЦФО
На переезде в Брянске легковушка врезалась в тепловоз
Брянская область завоевала гран-при на выставке «Золотая осень»
На Брянщине потратили 6,6 миллиона рублей на создание виртуальных концертных залов
Место Александра Хлиманкова в брянском горсовете займет Марина Соболевская
В Брянске ищут родителей для маленького Рашида
В Брянске таксист отдал лже-полицейскому восемь тысяч рублей
В Брянской области откроется семь виртуальных концертных залов