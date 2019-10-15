Брянцы стали чаще брать и давать взятки

СЕГОДНЯ 11:49 2019-10-15T11:51:48+03:00

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На Брянщине стало больше коррупционеров. Такова статистика областной прокуратуры за последние девять месяцев.

Всего с начала 2019 года в регионе зарегистрировали 299 преступлений коррупционной направленности. Что на 89,2 процентов больше по сравнению с прошлым годом.

Большая часть подобных преступлений приходится на взяточничество: 86 фактов получения взяток (из них 27 мелких взяток), 127 фактов дачи взяток и 27 случаев посредничества во взяточничестве.

- Средняя сумма полученных взяток по завершенным уголовным делам - 50 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Переданных взяток – 30 тысяч рублей, мелких взяток - 3,5 тысяч рублей.

За коррупционные преступления завели уголовные дела на 168 брянцев. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году.

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ИСТОЧНИК KP.RU