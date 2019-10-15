На брянской трассе «Лада» столкнулась с велосипедом

СЕГОДНЯ 11:16 2019-10-15T11:44:55+03:00

Пострадал один человек

Изменить размер текста: A A

В Брянском районе водитель «Лады» врезался в велосипедиста. По предварительной информации областной Госавтоинспекции, ДТП произошло днем в понедельник, 14 октября, на трассе «Орел-Смоленск»

Водитель ВАЗ-111740 - 57-летний мужчина - ехал со стороны Брянска в сторону Смоленска. Поворачивая налево, он не уступил дорогу и столкнулся с велосипедом, на котором ехал 21-летний молодой человек. Он двигался по правому краю проезжей части.

- Велосипедист обратился в горбольницу №1 с ушибом позвоночника и колена, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области. - Парня отпустили на домашнее лечение.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU