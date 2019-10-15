В Брянске мотоциклист сбил 7-летнюю девочку и уехал
В брянском поселке Большое Полпино водитель мотоцикла сбила семилетнюю девочку. ДТП произошло около шести вечера на улице Чкалова в понедельник, 14 октября.
По предварительной информации областного ГИБДД, неустановленный водитель ехал от улицы Горького к улице Объездная. Он наехал на 7-летнюю девочку-пешехода, которая находилась у правого края проезжей части. С места ДТП водитель скрылся.
- С диагнозом «закрытый перелом правой голени со смещением» девочку положили в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области. - По факту автоаварии проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU