2019-10-15T10:29:47+03:00
Общество

В Брянске вынесли приговор «новогоднему» грабителю

Мужчина учинил разбой в магазине и напал с ножом на таксиста
Ольга УМАРОВА
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Приговор не вступил в законную силу.Приговор не вступил в законную силу.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянске вынесли приговор по уголовному делу о разбойном нападении на магазин. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Как установили в суде, 9 января этого года в один из продуктовых магазинов Бежицкого района зашел мужчина. Лицо он спрятал шарфом, а на голову надел новогодний колпак. Разбойник начал угрожать кассиру ножом и требовать деньги. Получив 2 279 рублей, ушел.

В этот же день осужденный напал с ножом на таксиста, когда тот остановился возле кафе в Добруни. Злоумышленник находился в салоне.

- Он причинил водителю травмы, которые вызвали кратковременное расстройство здоровья, а также необратимые повреждение лица, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Жителя Украины приговорили к трем годам и одному месяцу колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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