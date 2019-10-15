В Брянске вынесли приговор «новогоднему» грабителю
В Брянске вынесли приговор по уголовному делу о разбойном нападении на магазин. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Как установили в суде, 9 января этого года в один из продуктовых магазинов Бежицкого района зашел мужчина. Лицо он спрятал шарфом, а на голову надел новогодний колпак. Разбойник начал угрожать кассиру ножом и требовать деньги. Получив 2 279 рублей, ушел.
В этот же день осужденный напал с ножом на таксиста, когда тот остановился возле кафе в Добруни. Злоумышленник находился в салоне.
- Он причинил водителю травмы, которые вызвали кратковременное расстройство здоровья, а также необратимые повреждение лица, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Жителя Украины приговорили к трем годам и одному месяцу колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU