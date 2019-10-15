Брянец Илья Бородин завоевал четыре «золота» на первенстве ЦФО
Брянский пловец Илья Бородин завоевал четыре золотые медали на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа. Состязания прошли в Смоленске, сообщает областное управление физической культуры и спорта.
Первым брянский пловец пришел на дистанциях 400 метров, 800 метров и 1500 метров вольным стилем, а также 200 метров «комплексом».
На стометровке комплексным плаванием брянец занял третье место.
- Впереди у Ильи чемпионат страны в Казани, - рассказали в пресс-службе управления физической культуры и спорта Брянской области. – Соревнования пройдут в ноябре. Спортсмен тренируются в спортивной школе «Дельфин» у Марины Свистак.
Еще один брянский пловец Данил Жидков занял первое место на 400 метрах "комплексом".
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ИСТОЧНИК KP.RU