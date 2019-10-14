На Брянщине потратили 6,6 миллиона рублей на создание виртуальных концертных залов

СЕГОДНЯ 18:26 2019-10-14T18:26:32+03:00

Такие площадки до конца года откроются в Трубчевске и Унече

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В этом году на создание виртуальных концертных залов в Брянской области потратили 6,6 миллиона рублей. Об этом шла речь на совещании в областном правительстве 14 октября.

Директор регионального департамента культуры Елена Марина рассказала о созданном в этом году виртуальном концертном зале в Трубчевске. Подобная площадка до конца октября откроется и в Унече. Кроме того, на базе Централизованной библиотечной системы в Сельцо собираются создать еще один виртуальный концертный зал в следующем году.

- Тем самым у нас будут все типы виртуальных концертных площадок: от брянских филармоний, домов культуры, детских школ искусств, до библиотек, - пояснила Елена Марина. – Это станет очередным шагом к созданию в нашей стране платформы "Артефакт". Благодаря ей жители, а также иностранные гости области и страны смогут бесплатно виртуально посещать все филармонии и музеи России.

По словам директора департамента культуры Брянской области, через пять лет в нашем регионе заработают семь виртуальных концертных залов и запустят не менее шести мультимедиа-гидов.

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ИСТОЧНИК KP.RU