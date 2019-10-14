Место Александра Хлиманкова в брянском горсовете займет Марина Соболевская
Экс-глава города вернется к работе в больнице
Фото: Совет муниципальных образований Брянской области
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Александр Хлиманков отказался от места в Брянском городском Совете народных депутатов. Но экс-главе города быстро нашли замену.
Место Александра Хлиманкова в городском заксобрании отдали Марине Соболевской. Решение избирательной комиссии Брянска опубликовали в муниципальной газете.
Марина Геннадьевна известна в городе своей активной работой с ТОСами.
А Александр Анатольевич вернется к работе в больнице.
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ИСТОЧНИК KP.RU