2019-10-14T18:17:05+03:00
Политика

Место Александра Хлиманкова в брянском горсовете займет Марина Соболевская

Экс-глава города вернется к работе в больнице
Мария Дедкова
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Фото: Совет муниципальных образований Брянской областиФото: Совет муниципальных образований Брянской области
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Александр Хлиманков отказался от места в Брянском городском Совете народных депутатов. Но экс-главе города быстро нашли замену.

Место Александра Хлиманкова в городском заксобрании отдали Марине Соболевской. Решение избирательной комиссии Брянска опубликовали в муниципальной газете.

Марина Геннадьевна известна в городе своей активной работой с ТОСами.

А Александр Анатольевич вернется к работе в больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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