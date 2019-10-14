В Брянске ищут родителей для маленького Рашида

СЕГОДНЯ 17:47 2019-10-14T17:47:38+03:00

Мать мальчика не может его воспитывать

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В Брянске без попечения родителей остался новорожденный Рашид. Его мать освободили от уголовной ответственности и отправили на принудительное лечение. Ухаживать за малышом она не может.

- Сейчас Рашид находится в детском учреждении под наблюдением медперсонала, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Мальчику нужны любящие и заботливые родители.

Если вы хотите взять Рашида в свою семью, обращайтесь в отдел опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации по адресу: Брянск, пер. Волгоградский, 1, телефон 8(4832) 26-46-11.

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ИСТОЧНИК KP.RU