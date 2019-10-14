В Брянске таксист отдал лже-полицейскому восемь тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:38 2019-10-14T17:38:18+03:00

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23-летний брянский таксист стал очередной жертвой мошенников.

- Молодой человек принял по телефону заказ от злоумышленника, представившегося полицейским, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Через некоторое время заказчик перезвонил и попросил положить на его номер немного денег. При встрече "правоохранитель" пообещал все вернуть.

Таксист перевел с карты все деньги – 7951 рубль. Когда в назначенном месте клиент так и не появился и не отвечал на телефонные звонки, мужчина понял, что его обманули.

Настоящие полицейские ищут злоумышленника. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU