Брянские моржи открыли сезон зимнего плавания
Тренировки любители холодной воды будут проводить каждую неделю
Фото: оk.com, "Брянские моржи".
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Брянские моржи открыли новый сезон зимнего плавания. Первый заплыв состоялся на озере "Мутное" в Фокинском районе. Окунуться в студеную осеннюю воду пришли полтора десятка любителей зимнего плавания.
Как говорят участники клуба моржевания, подобные заплывы они будут устраивать каждое воскресенье. Старт в полдень. При этом погода не имеет значения. Заплывы состоятся в любом случае.
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ИСТОЧНИК KP.RU