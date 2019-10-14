Брянские моржи открыли сезон зимнего плавания

СЕГОДНЯ 17:03 2019-10-14T17:05:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Брянские моржи открыли новый сезон зимнего плавания. Первый заплыв состоялся на озере "Мутное" в Фокинском районе. Окунуться в студеную осеннюю воду пришли полтора десятка любителей зимнего плавания.

Как говорят участники клуба моржевания, подобные заплывы они будут устраивать каждое воскресенье. Старт в полдень. При этом погода не имеет значения. Заплывы состоятся в любом случае.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU