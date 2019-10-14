2019-10-14T16:28:32+03:00
Происшествия

В Сельцо на озере Кривуха нашли артснаряд времен Великой Отечественной войны

Опасную находку уничтожили
Елена РАКОВА
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Артиллерийский снаряд уничтожили.Артиллерийский снаряд уничтожили.
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Артиллерийский снаряд, который пролежал в земле больше 70 лет, обнаружили днем в понедельник, 14 октября, в Сельцо. Опасная находка, калибра 76 миллиметров, находилась в старице Десны озере Кривуха.

- На место обнаружения взрывоопасного предмета выехала группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - В 12.35 спасатели изъяли и обезвредили боеприпас.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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