Бережное отношение к природе с детства!

СЕГОДНЯ 16:07 2019-10-14T16:07:10+03:00

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Региональный оператор по обращению с ТКО (АО «Чистая планета») стал партнером Всероссийского фестиваля «НАУКА 0+», который в нашей области проводят преподаватели и студенты Брянского государственного инженерно-технологического университета.

Мероприятие направлено на популяризацию научных достижений, формирование интереса школьников к познавательной активности и бережного отношения к окружающей среде.

В минувшую субботу, 12 октября, интерактивные площадки фестиваля работали в Новозыбкове, в школе №9, где учащиеся этого учебного заведения, а также команда детей из Климовского района проводили эксперименты по физике, химии и другим прикладным дисциплинам.

Отдельный блок программы был посвящен вопросам состояния окружающей среды. Детям рассказали о необходимости грамотного обращения с отходами, их раздельного сбора, правильной утилизации. По итогам мероприятия руководителям школьных команд были вручены познавательные подарки от регионального оператора по обращению с ТКО в Брянской области АО «Чистая планета» на тему обращения с отходами: раскраски для младших школьников, информационные брошюры и настольные игры ECOGAME для учеников средних и старших классов.

- Мы очень ценим такие совместные образовательные проекты. Нами подписано соглашение о сотрудничестве с департаментом образования и науки Брянской области и БГИТУ. Потому что для нас важно, чтобы дети росли с правильным отношением к окружающему миру и понимали, зачем нужно сортировать отходы и для чего необходима реформа чистоты, стартовавшая в нашей стране в этом году, - отметил генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

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ИСТОЧНИК KP.RU