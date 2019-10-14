2019-10-14T16:01:18+03:00
Происшествия

Брянские полицейские поймали велосипедных воров

После задержания преступников украденный велотранспорт вернули владельцам
Никита ЕВТИХОВ
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Злоумышленникам грозит до пяти лет колонии.Злоумышленникам грозит до пяти лет колонии.Фото: Иван ВИСЛОВ
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На днях у 29-летней жительницы поселка Погар из подъезда дома ночью пропал велосипед. Не обнаружив свой транспорт на привычном месте утром, она написала заявление в полицию.

- Полицейские организовали поиск и нашли предполагаемого злоумышленника, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» в Брянске» в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Им оказался уже имеющий судимость 56-летний местный житель. Он воспользовался отсутствием замка на велосипеде и украл его.

К слову, похожий случай произошел в деревне Жары Навлинского района Брянской области. Злоумышленник похитил двухколесный транспорт у 64-летней жительницы из сарая. Пропавший велосипед полицейские нашли во время обыска у 34-летнего местного жителя. Подозреваемому уже предъявили обвинение по статье «Кража».

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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