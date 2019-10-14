Жительница Унечского района в суде ответит за смерть односельчанина

СЕГОДНЯ 14:07 2019-10-14T14:07:32+03:00

Во время ссоры селянка ударила брянца ножом

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Жительницу унечского села Брянскустичи будут судить за убийство 43-летнего односельчанина. Расследование дела в отношении 40-летней селянки завершили. И прокурор уже утвердил обвинительное заключение, материалы передали в суд.

По версии следствия, вечером 28 июля селянка у себя дома поругалась с 43-летним односельчанином.

- В пылу ссоры женщина схватила нож и ударила им в грудь и живот мужчину. - рассказывают в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Брянской области. - На следующий день жительница села сама вызвала раненому мужчине "скорую".

Но спасти жизнь брянца не удалось, 30 июля он умер в больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU