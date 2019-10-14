Жительница Унечского района в суде ответит за смерть односельчанина
Жительницу унечского села Брянскустичи будут судить за убийство 43-летнего односельчанина. Расследование дела в отношении 40-летней селянки завершили. И прокурор уже утвердил обвинительное заключение, материалы передали в суд.
По версии следствия, вечером 28 июля селянка у себя дома поругалась с 43-летним односельчанином.
- В пылу ссоры женщина схватила нож и ударила им в грудь и живот мужчину. - рассказывают в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Брянской области. - На следующий день жительница села сама вызвала раненому мужчине "скорую".
Но спасти жизнь брянца не удалось, 30 июля он умер в больнице.
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ИСТОЧНИК KP.RU