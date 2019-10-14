В Карачевском районе закроют железнодорожный переезд на 101 километре
Проехать можно будет только по одной полосе
Железнодорожный переезд будет закрыт весь день,Фото: Евгения ГУСЕВА
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Во вторник, 15 октября, с 8.00 до 17.00 ограничат движение на железнодорожном переезде 101 километра пк 1 перегона Карачев - Мылинка.
Как пояснили в областной Госавтоинспекции, это связано с укладкой асфальта в зоне переезда. Поэтому проехать можно будет только по одной полосе.
Полицейские просят водителей заранее планировать свой маршрут и при необходимости выбирать пути объезда.
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ИСТОЧНИК KP.RU