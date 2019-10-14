В Карачевском районе закроют железнодорожный переезд на 101 километре

СЕГОДНЯ 12:24 2019-10-14T12:24:51+03:00

Железнодорожный переезд будет закрыт весь день, Фото: Евгения ГУСЕВА

Проехать можно будет только по одной полосе

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 15 октября, с 8.00 до 17.00 ограничат движение на железнодорожном переезде 101 километра пк 1 перегона Карачев - Мылинка.

Как пояснили в областной Госавтоинспекции, это связано с укладкой асфальта в зоне переезда. Поэтому проехать можно будет только по одной полосе.

Полицейские просят водителей заранее планировать свой маршрут и при необходимости выбирать пути объезда.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU