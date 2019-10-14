В Брянске заканчивается ремонт Майского парка

СЕГОДНЯ 12:08 2019-10-14T12:08:00+03:00

Открыть его должны в конце октября

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Подходит к концу ремонт Майского парка в Бежицком районе Брянска. Сдать его должны в конце октября. Работы в нем почти закончили.

За последние три месяца парк заметно изменился. Территорию выровняли, уложили тротуарной плиткой пешеходные дорожки и центральную аллею. Заканчивается монтаж нового светомузыкальный фонтан.

В парке обустраивают площадку для скейтбордистов, веревочный городок. Отремонтировали летнюю эстраду, установили и новую детскую площадку.

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ИСТОЧНИК KP.RU