В Брянске заканчивается ремонт Майского парка
Открыть его должны в конце октября
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Подходит к концу ремонт Майского парка в Бежицком районе Брянска. Сдать его должны в конце октября. Работы в нем почти закончили.
За последние три месяца парк заметно изменился. Территорию выровняли, уложили тротуарной плиткой пешеходные дорожки и центральную аллею. Заканчивается монтаж нового светомузыкальный фонтан.
В парке обустраивают площадку для скейтбордистов, веревочный городок. Отремонтировали летнюю эстраду, установили и новую детскую площадку.
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ИСТОЧНИК KP.RU