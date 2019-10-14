Бойцы брянского СОБРа вернулись из командировки на Кавказ

СЕГОДНЯ 10:49 2019-10-14T10:49:05+03:00

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Из служебной командировки вернулись бойцы брянского СОБРа. Три месяца сотрудники отряда охраняли порядок и обеспечивали безопасность на Северном Кавказе.

- Благодарю каждого из вас за добросовестное несение службы, высокий профессионализм и мужество, - сказал в приветственном слове заместитель начальника Управления Росгвардии по Брянской области полковник Владимир Птицын. - Вы в очередной раз доказали, что спецподразделения грамотно и ответственно выполняют свой долг в любых условиях, проявляя высокую моральную и боевую готовность.

После командировки отличившимся сотрудникам СОБРа вручили почетные грамоты и благодарности.

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ИСТОЧНИК KP.RU