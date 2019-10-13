В Брянске нашли живым пропавшего 74-летнего пенсионера

13 Окт. 23:53 2019-10-13T23:53:57+03:00

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В Брянске нашли живым пропавшего 74-летнего Владимира Дорошина. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт Брянск".

Пожилой мужчина пропал 12 октября. На следующий день появилось объявление о его поиске. В комментариях написали, что видели похожего мужчину на объездной под Брянском. Уже через час выяснилось, что пенсионера нашли живым и невредимым.

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ИСТОЧНИК KP.RU