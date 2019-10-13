В Брянске нашли живым пропавшего 74-летнего пенсионера
Пожилой мужчина ушел из дома 12 октября
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск".
Изменить размер текста:
В Брянске нашли живым пропавшего 74-летнего Владимира Дорошина. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт Брянск".
Пожилой мужчина пропал 12 октября. На следующий день появилось объявление о его поиске. В комментариях написали, что видели похожего мужчину на объездной под Брянском. Уже через час выяснилось, что пенсионера нашли живым и невредимым.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU