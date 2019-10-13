В Брянске директор завода в Большом Полпине задолжал работникам 3 миллиона рублей

13 Окт. 23:47 2019-10-13T23:47:57+03:00

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В Брянске директор ООО «МБК», которое занимается производством железобетонных изделий в Большом Полпине, будут судить за невыплату зарплаты работникам. Завершилось расследование уголовного дела.

По версии следствия, с 1 марта по 30 сентября прошлого года руководитель не выплачивал зарплату 84 работникам предприятия. Деньги он направлял на другие цели, чтобы сохранить имидж успешного руководителя и обеспечить бесперебойную работу завода. Всего сотрудникам задолжали больше трех миллионов рублей.

- После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направят в суд, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU