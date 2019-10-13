Во время пожара в гараже на улице Молодой Гвардии в Брянске пострадали люди

СЕГОДНЯ 17:49 2019-10-13T17:50:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время пожара в частном гараже на улице Молодой Гвардии в Бежицком районе Брянска пострадали люди. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 14.26 в воскресенье, 13 октября. На место выехали две автоцистерны.

Когда спасатели прибыли, гараж размером 15 на 10 метров горел внутри. Из-за сильного задымления пришлось привлечь звено газодымозащитной службы, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Через 34 минуты пламя полностью потушили.

Эксперты выяснят, почему загорелся гараж.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU