В Брянске ищут пропавшего 74-летнего Владимира Дорошина
В Брянске ищут пропавшего 74-летнего Владимира Дорошина. Пенсионер ушел из дома в субботу, 12 октября, пишут волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Брянск».
Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, русые волосы, серые глаза. Мужчина был одет в бежевый вязаный свитер и черные штаны, обут - в черные ботинки.
Если вы видели пропавшего пенсионера или знаете, где он находится, сообщите в полицию или добровольцам.
Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.
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ИСТОЧНИК KP.RU