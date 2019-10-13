2019-10-13T17:21:57+03:00
Общество

В Брянске ищут пропавшего 74-летнего Владимира Дорошина

Пенсионер ушел из дома 12 октября
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск".Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск".
Изменить размер текста:

В Брянске ищут пропавшего 74-летнего Владимира Дорошина. Пенсионер ушел из дома в субботу, 12 октября, пишут волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Брянск».

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, русые волосы, серые глаза. Мужчина был одет в бежевый вязаный свитер и черные штаны, обут - в черные ботинки.

Если вы видели пропавшего пенсионера или знаете, где он находится, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во время пожара в гараже на улице Молодой Гвардии в Брянске пострадали люди
В Клинцах на перекрестке перевернулась скорая помощь
В Брянске на проспекте Московском столкнулись две легковушки: есть пострадавший
Жительница Брянска едва не осталась без ногтей после посещения салона красоты
В Брянске стены палат детской больницы украсят художественной росписью
Брянский водитель участвует в шоу «Россия рулит!» на федеральном канале
Трое жителей Брянска убили мужчину и забетонировали его тело в гараже
Брянское "Динамо" обыграло "Зоркого" из Красногорска
В Брянске водитель автобуса сбил 13-летнюю девочку на улице Литейной
Из Брянска отправился первый авиарейс в Минеральные Воды
В Брянске подросток поджег себя на Кургане Бессмертия
В Клинцовском районе насмерть разбились мотоциклист и 17-летняя пассажирка
В Брянске начали искать главную новогоднюю елку
Брянский боец Николай Алексахин нокаутировал канадца Ронсона
В Брянской области отремонтируют два железнодорожных переезда
В Брянске устроят "Тютчевский диктант"
Стало известно, какие дворы отремонтируют в следующем году в Брянске
Брянец, до смерти забивший мать, получил 10,5 лет колонии