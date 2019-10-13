СЕГОДНЯ 16:49 2019-10-13T17:21:57+03:00

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В Брянске ищут пропавшего 74-летнего Владимира Дорошина. Пенсионер ушел из дома в субботу, 12 октября, пишут волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Брянск».

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, русые волосы, серые глаза. Мужчина был одет в бежевый вязаный свитер и черные штаны, обут - в черные ботинки.

Если вы видели пропавшего пенсионера или знаете, где он находится, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU