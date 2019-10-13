Трое жителей Брянска убили мужчину и забетонировали его тело в гараже

СЕГОДНЯ 07:55 2019-10-13T07:59:29+03:00

Чтобы добраться до тела, пришлось вскрывать бетонный пол. Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Изменить размер текста: A A

В Брянске арестовали трех подозреваемых в убийстве.

Родственники сообщили в полицию о пропавшем 57-летнем мужчине. Следователи сделали вывод о криминальном характере исчезновения брянца.

Тело погибшего нашли в конце сентября в гараже на улице Урицкого в Брянске. Оно было замуровано в бетонном полу, чтобы скрыть преступление.

- По горячим следам поймали троих подозреваемых, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Им предъявлено обвинение в убийстве. Расследование уголовного дела продолжается.

Подозреваемым - от 30 до 50 лет. Двое из них уже были судимы.

- По месту проживания фигурантов уголовного дела обнаружены три винтовки времен Великой Отечественной войны, три обреза ружей, стартовый пистолет, четыре сабли, шпага и семь штык-ножей, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Изъятое огнестрельное и холодное оружие направили для проведения экспертиз. По их результатам будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU