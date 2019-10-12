2019-10-12T15:28:35+03:00
Происшествия

В Брянске водитель автобуса сбил 13-летнюю девочку на улице Литейной

Школьница сломала ребра и получила ушиб мозга
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Александр Корнаков.Фото: vk.com, Александр Корнаков.
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В Брянске водитель автобуса ЛиАЗ сбил 13-летнюю девочку. Дорожно-транспортное происшествие случилось в начале девятого вечера в пятницу, 11 октября, на улице Литейной.

49-летний водитель автобуса ехал от переулка Северный в сторону улицы 50-й Армии. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

У школьницы диагностировали ушиб мозга и перелом ребер. Пострадавшую девочку госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

Пользователи в сети отмечают, что на улице Литейной очень темно. Не горят фонари и на улице Бежицкой от БГУ до Городищенского поворота, которую пока не сдали после капитального ремонта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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