Из Брянска отправился первый авиарейс в Минеральные Воды

СЕГОДНЯ 14:36 2019-10-12T14:36:51+03:00

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Из брянского аэропорта в субботу, 12 октября, отправился первый рейс в Минеральные Воды. Самолет прибыл по расписанию. Полет длился 2 часа. В самолете 50 посадочных мест. И туда, и обратно борт летел полным.

В Брянске самолет из Минвод встретили водяной аркой. Первый пассажир, купивший билет на это направление, получил бесплатный авиаперелет на двоих. Александру Гашичеву из Жуковки приз вручил представитель авиакомпании.

Авиасообщение с Минеральными Волами планируют сделать круглогодичными, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Рейсы будут выполняться по понедельникам и субботам. Стоимость билета в одну сторону начинается от трех тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU