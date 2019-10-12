Из Брянска отправился первый авиарейс в Минеральные Воды
Из брянского аэропорта в субботу, 12 октября, отправился первый рейс в Минеральные Воды. Самолет прибыл по расписанию. Полет длился 2 часа. В самолете 50 посадочных мест. И туда, и обратно борт летел полным.
В Брянске самолет из Минвод встретили водяной аркой. Первый пассажир, купивший билет на это направление, получил бесплатный авиаперелет на двоих. Александру Гашичеву из Жуковки приз вручил представитель авиакомпании.
Авиасообщение с Минеральными Волами планируют сделать круглогодичными, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Рейсы будут выполняться по понедельникам и субботам. Стоимость билета в одну сторону начинается от трех тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU