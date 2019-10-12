В Клинцовском районе насмерть разбились мотоциклист и 17-летняя пассажирка

СЕГОДНЯ 10:53 2019-10-12T11:17:15+03:00

У водителя не было прав, а девушка ехала без шлема

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В Клинцовском районе насмерть разбились 22-летний мотоциклист и 17-летняя пассажирка. ДТП случилось вечером в пятницу, 11 октября, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Водитель мотоцикла «Судзуки» не справился с управлением и столкнулся с лошадью, которая внезапно вышла на дорогу. Мотоциклист и пассажирка погибли на месте ДТП.

Полицейские выяснили, что мотоцикл не был зарегистрирован. Водитель сел за руль без прав. А девушка ехала без мотошлема.

- К сожалению, ряд допущенных нарушений привел к трагическим последствиям, - говорят в полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU