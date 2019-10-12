В Брянске начали искать главную новогоднюю елку
В Брянске начали искать главную новогоднюю елку. По традиции, перед праздником она украсит сквер Карла Маркса.
В декабре, как и в прошлые годы, зеленую красавицу выберут народным голосованием.
Претендентки должны быть длиной 14-16 метров, стройные с ровным стволом, пушистые со всех сторон, возрастом 30-40 лет.
Если у вас есть такая елка на примете, сообщите в Советскую районную администрацию. Фотографии дерева со всех сторон нужно прислать по электронной почте. Главная городска елка должна расти в пределах Брянска.
Телефоны: 30-68-53, 74-27-95.
Почта: soviet-adm@yandex.ru.
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ИСТОЧНИК KP.RU