Брянский боец Николай Алексахин нокаутировал канадца Ронсона
Бой закончился на второй минуте
Фото: команда "Рать".
Изменить размер текста:
Брянский боец Николай Алексахин победил техническим нокаутом канадца Джесси Ронсона. Победу он одержал на второй минуте встречи. Видео боя брянец поделился в своем Инстаграм.
Поединок прошел в субботу, 12 октября, в Лас-Вегасе в США. Для Николая Алексахина бой стал дебютным в рамках турнира профессиональной бойцовской лиги.
Всего на счету Алексахина – 24 победы и пять поражений.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU