Брянский боец Николай Алексахин нокаутировал канадца Ронсона

СЕГОДНЯ 09:19 2019-10-12T09:22:15+03:00

Бой закончился на второй минуте

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Брянский боец Николай Алексахин победил техническим нокаутом канадца Джесси Ронсона. Победу он одержал на второй минуте встречи. Видео боя брянец поделился в своем Инстаграм.

Поединок прошел в субботу, 12 октября, в Лас-Вегасе в США. Для Николая Алексахина бой стал дебютным в рамках турнира профессиональной бойцовской лиги.

Всего на счету Алексахина – 24 победы и пять поражений.

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ИСТОЧНИК KP.RU