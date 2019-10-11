В Брянской области отремонтируют два железнодорожных переезда

СЕГОДНЯ 19:14 2019-10-11T19:14:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Два железнодорожных переезда отремонтируют в Брянской области. 14 и 15 октября с 8.00 до 17.00 работы пройдут на железнодорожном переезде на улице Пушкина около станции Суземка. Во время ремонта переезд будет закрыт для движения автотранспорта. Объезд возможен через переезд, расположенный на Первомайском переулке.

14 октября железнодорожники проведут асфальтировку переезда возле станции Мылинка. Движение автомобилей будет организовано по одной полосе, сообщают в службе корпоративных коммуникаций Московской железной дороги.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU