2019-10-11T19:14:53+03:00
Общество

В Брянской области отремонтируют два железнодорожных переезда

Елена РАКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Два железнодорожных переезда отремонтируют в Брянской области. 14 и 15 октября с 8.00 до 17.00 работы пройдут на железнодорожном переезде на улице Пушкина около станции Суземка. Во время ремонта переезд будет закрыт для движения автотранспорта. Объезд возможен через переезд, расположенный на Первомайском переулке.

14 октября железнодорожники проведут асфальтировку переезда возле станции Мылинка. Движение автомобилей будет организовано по одной полосе, сообщают в службе корпоративных коммуникаций Московской железной дороги.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске устроят "Тютчевский диктант"
Стало известно, какие дворы отремонтируют в следующем году в Брянске
Брянец, до смерти забивший мать, получил 10,5 лет колонии
В Брянской области от уголовного наказания скрывались 10 иностранцев
В Брянской области запустили образовательный проект "Профстажировки 2.0"
В приграничной брянской деревне нашли 60 тюков с одеждой, часами и париками
В Советском районе Брянская 14 октября отключат воду
Патриарх Кирилл приедет в Брянскую область 20 октября
Брянский боец Николай Алексахин выйдет на поединок с Джесси Ронсоном
Новый магистральный трехсекционный тепловоз ТМХ завершил опытный пробег
В Брянской областной Думе появилось трое новых депутатов
Комаричских чиновников подозревают в махинациях с закупкой квартир для детей-сирот
Брянские водители автобусов и грузовиков за месяц 4,5 тысячи раз нарушили ПДД
Брянцу грозит 20 лет тюрьмы за продажу и употребление наркотиков
В Суземке задержали украинца с поддельными документами
В Брянске на улице Калинина столкнулись три иномарки
В автоаварии под Брянском перевернулся грузовик
В Брянске будут судить двух молодых людей за продажу «солей»
В Брянской области изменится расписание пригородных поездов
В Брянске задержали трех «железнодорожных» похитителей
В Брянске умер экс-начальник управления печати и информации обладминистрации
Новые очистные в Рогнединском районе достроят в конце ноября
Трех жителей Брянска поймали при попытке украсть лом с грузового состава
В Брянске на Набережной установили пешеходное ограждение