В Брянске устроят "Тютчевский диктант"

СЕГОДНЯ 18:49 2019-10-11T18:49:09+03:00

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1 декабря в Брянской областной библиотеке пройдет историко-литературная акция "Тютчевский диктант". Она приурочена ко дню рождения поэта, дипломата, публициста, Федора Тютчева.

- Диктант включает задания, выполнение которых позволит проверить знания участников акции по истории и литературе, определить уровень их общего кругозора, - рассказали в музее-заповеднике "Овстуг". - Диктант предполагает коллективное или индивидуальное участие.

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ИСТОЧНИК KP.RU