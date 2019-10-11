В Брянске устроят "Тютчевский диктант"
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.
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1 декабря в Брянской областной библиотеке пройдет историко-литературная акция "Тютчевский диктант". Она приурочена ко дню рождения поэта, дипломата, публициста, Федора Тютчева.
- Диктант включает задания, выполнение которых позволит проверить знания участников акции по истории и литературе, определить уровень их общего кругозора, - рассказали в музее-заповеднике "Овстуг". - Диктант предполагает коллективное или индивидуальное участие.
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ИСТОЧНИК KP.RU