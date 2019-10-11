Стало известно, какие дворы отремонтируют в следующем году в Брянске

СЕГОДНЯ 18:19 2019-10-11T18:19:25+03:00

Список территорий для благоустройства обсудили и утвердили на заседании общественной муниципальной комиссии. Фото: Елена РАКОВА

Изменить размер текста: A A

Стало известно, какие дворы отремонтируют в Брянске в следующем году по программе "Формирование комфортной городской среды". Список территорий для благоустройства обсудили и утвердили на заседании общественной муниципальной комиссии.

- Заявки на благоустройство дворов на будущий год принимались районными администрациями до 1 сентября, - рассказал на заседании заместитель председателя комитета по ЖКХ Брянской городской администрации Юрий Пацинский. - В общей сложности жители Брянска подали 239 заявок.

После того, как будет известна сумма, выделенная Брянску на ремонт дворов в 2020 году, рассчитают благоустройство каждой дворовой территории и определят их точное количество.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU