Житель Клинцов пойдет под суд за торговлю контрафактным алкоголем и табаком

СЕГОДНЯ 10:53 2019-10-14T10:53:35+03:00

В ближайшее время это дело начнет рассматривать клинцовский городской суд. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Правоохранители считают, что брянец почти полтора года торговал нелегальными товарами

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В Клинцах будут судить 46-летнего местного жителя за торговлю контрафактным алкоголем и нелегальным табаком. Прокурор уже утвердил обвинительное заключение.

Как считают правоохранители, брянец торговал дешевым контрафактным алкоголем и табаком с ноября 2016 года по февраль 2018-го.

- По версии следствия, подозреваемый реализовывал контрафакт под видом оригинальной продукции общеизвестных торговых брендов, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - После того, как его незаконную деятельность пресекли полицейские, из незаконного оборота изъяли свыше 450 бутылок немаркированной алкогольной продукции, более 44 тысяч единиц немаркированных табачных изделий, 380 бутылок этилового спирта.

Изъятые сигареты и алкоголь оценили в 2,8 миллиона рублей. В ближайшее время это дело рассмотрит линцский городской суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU