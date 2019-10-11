В Брянской области от уголовного наказания скрывались 10 иностранцев
На Брянщине задержали 10 иностранных граждан, которые находились в розыске. Причем половина из них – в межгосударственном, сообщает пресс-служба областного УМВД.
Всего за последние четыре дня полицейские завели 11 уголовных дел в сфере миграции, большинство из которых связаны с незаконным оборотом наркотиков.
Также выявили 161 административное правонарушение. Из них 145 - за нарушения правил выезда, въезда и пребывания на территории России, остальные 16 связаны с трудовой деятельностью нелегалов.
- Общая сумма административных штрафов составила 312 тысячу рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – По решению суда из страны выдворили трех иностранных граждан. Двоих из них поместили в спецучреждение временного содержания.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU