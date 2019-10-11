2019-10-11T17:12:00+03:00
Общество

В Брянской области от уголовного наказания скрывались 10 иностранцев

Пятеро из них находились в международном розыске
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Брянская полиция подвела итоги заключительного этапа операции «Нелегал».Брянская полиция подвела итоги заключительного этапа операции «Нелегал».Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

На Брянщине задержали 10 иностранных граждан, которые находились в розыске. Причем половина из них – в межгосударственном, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Всего за последние четыре дня полицейские завели 11 уголовных дел в сфере миграции, большинство из которых связаны с незаконным оборотом наркотиков.

Также выявили 161 административное правонарушение. Из них 145 - за нарушения правил выезда, въезда и пребывания на территории России, остальные 16 связаны с трудовой деятельностью нелегалов.

- Общая сумма административных штрафов составила 312 тысячу рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – По решению суда из страны выдворили трех иностранных граждан. Двоих из них поместили в спецучреждение временного содержания.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, какие дворы отремонтируют в следующем году в Брянске
Брянец, до смерти забивший мать, получил 10,5 лет колонии
В Брянской области запустили образовательный проект "Профстажировки 2.0"
В приграничной брянской деревне нашли 60 тюков с одеждой, часами и париками
В Советском районе Брянская 14 октября отключат воду
Патриарх Кирилл приедет в Брянскую область 20 октября
Брянский боец Николай Алексахин выйдет на поединок с Джесси Ронсоном
Новый магистральный трехсекционный тепловоз ТМХ завершил опытный пробег
В Брянской областной Думе появилось трое новых депутатов
Комаричских чиновников подозревают в махинациях с закупкой квартир для детей-сирот
Брянские водители автобусов и грузовиков за месяц 4,5 тысячи раз нарушили ПДД
Брянцу грозит 20 лет тюрьмы за продажу и употребление наркотиков
В Суземке задержали украинца с поддельными документами
В Брянске на улице Калинина столкнулись три иномарки
В автоаварии под Брянском перевернулся грузовик
В Брянске будут судить двух молодых людей за продажу «солей»
В Брянской области изменится расписание пригородных поездов
В Брянске задержали трех «железнодорожных» похитителей
В Брянске умер экс-начальник управления печати и информации обладминистрации
Новые очистные в Рогнединском районе достроят в конце ноября
Трех жителей Брянска поймали при попытке украсть лом с грузового состава
В Брянске на Набережной установили пешеходное ограждение