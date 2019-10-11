2019-10-11T15:07:36+03:00
Общество

В Советском районе Брянская 14 октября отключат воду

Елена РАКОВА
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Воды не будет три часа.Воды не будет три часа.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В понедельник, 14 октября, на трех улицах в Советском районе Брянска отключат воду. Как говорят в городском водоканале, воды не будет с 10.00 до 13.00 в 11 домах на трех улицах. Это связано с проведением плановых работ на водопроводной насосной станции по улице Романа Брянского.

ВАЖНО!

В каких домах отключат воду:

- улица Романа Брянского, №№8, 8/1, 14, 16

- улица Авиационная, №№17, 17/1, 19, 21, 23, 25

- улица Счастливая, №5.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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