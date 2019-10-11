2019-10-11T14:07:44+03:00
Спорт

Брянский боец Николай Алексахин выйдет на поединок с Джесси Ронсоном

Бой состоится в субботу, 12 октября
Елена РАКОВА
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Фото: команда "Рать"Фото: команда "Рать"
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Брянский боец ММА Николай Алексахин 12 октября выйдет на поединок с канадцем Джесси Ронсоном. Этот бой станет дебютным для нашего земляка в США. Встреча пройдет в Лас-Вегасе в рамках турнира профессиональной бойцовской лиги.

На счету россиянина 30 поединков, в 25 из которых он одержал победу. У Канадца за плечами 29 боев, в 20 из них он победил.

В пятницу, 11 октября, состоялось официальное взвешивание бойцов, на котором они впервые увидели друг друга.

- Оба бойца уложились в весовую категорию, при этом российский боец оказался тяжелее канадца на 900 граммов, - рассказали в пресс-службе команды "Рать", в которой состоит Николай Алексахин. - Поединок Алексахин -Ронсон стоит под первым номером, а это значит, что бойцам предстоит открыть турнир.

Напомним, контракт с профессиональной бойцовской лигой Николай Алексахин подписал в августе. Брянскому бойцу уже гарантировано участие в следующем гран-при лиги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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