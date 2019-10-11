2019-10-11T13:21:03+03:00
Экономика

Новый магистральный трехсекционный тепловоз ТМХ завершил опытный пробег

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Магистральный грузовой тепловоз 3ТЭ25К3М создан для вождения тяжеловесных грузовых составов.Магистральный грузовой тепловоз 3ТЭ25К3М создан для вождения тяжеловесных грузовых составов.
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Трехсекционный магистральный грузовой тепловоз 3ТЭ25К3М производства Брянского машиностроительного завода (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») успешно завершил опытный пробег – важнейшую часть испытаний новой железнодорожной техники. Об этом сообщили в дирекции по внешним связям и корпоративным коммуникациям холдинга.

Во время испытаний локомотив базировался в депо Курск-Сортировочный. Суммарная протяженность опытного пробега составила 10100 км. Тепловоз подтвердил заложенные в его конструкцию технические характеристики, во время пробега отказов и неисправностей в поездной работе не зафиксировано.

Средний вес поезда во время испытаний составил 6312 т, максимальный вес при следовании по участку Курбакинская-Елец – 8104 т.

Магистральный грузовой тепловоз 3ТЭ25К3М создан для вождения тяжеловесных грузовых составов. Высокие тяговые свойства обеспечивает применение в качестве силовой установки модификации дизель-генератора 18-9ДГ производства Коломенского завода (также входит в состав АО «Трансмашхолдинг»), мощностью 2850 кВт.

Повышение массы перевозимых грузовых составов достигается также за счет увеличенного коэффициента использования мощности дизеля на тягу и повышения нагрузки на ось локомотива. К достоинствам нового локомотива относится способность обеспечить постоянство мощности на тягу вне зависимости от внешних факторов.

Магистральный грузовой тепловоз в трёхсекционном и двухсекционном исполнениях успешно прошёл приемочные и сертификационные испытания на базе Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института подвижного состава (АО «ВНИКТИ», г. Коломна).

Получение сертификата соответствия, который позволит начать эксплуатацию локомотивов на железных дорогах Евразийского экономического союза, ожидается до конца 2019 года.

Трансмашхолдинг – единственный в России производитель, выпускающий всю линейку тягового подвижного состава, электровозов и тепловозов разной мощности, составности, рода тока, назначения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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