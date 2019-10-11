2019-10-11T12:49:46+03:00
Общество

Комаричских чиновников подозревают в махинациях с закупкой квартир для детей-сирот

По версии следователей, жилье покупали по завышенной цене
Елена РАКОВА
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Чиновников из администрации Комаричского района подозревают в афере с закупкой квартир для детей-сирот. В пятницу, 11 октября, следователи завели уголовное дело по факту превышения должностных полномочий и мошенничеству в особо крупном размере. Речь идет о покупке квартир для детей по необоснованно завышенным ценам. Никому из райадминистрации обвинение пока не предъявили. Расследование этого дела, которое завели по материалам проверки регионального УМВД и УФСБ, только началось.

- По версии следствия, должностные лица администрации Комаричского района с 2017 года по первую половину 2019 года умышленно завышали стоимость жилья приобретаемого для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - уточнили корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Электронные аукционы для покупки жилья проходили с участием одного заранее определенного продавца и без понижения стоимости квартир. После регистрации муниципальных контрактов продавцам квартир перечисляли оплату по максимальной цене контракта.

Как считают правоохранители, таким образом чиновники Комаричского района причинили ущерб федеральному бюджету на три миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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