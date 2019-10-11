В Брянской области изменится расписание пригородных поездов

СЕГОДНЯ 09:45 2019-10-11T09:46:25+03:00

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Во второй половине октября изменится расписание нескольких пригородных поездов на унечском и суземском направлениях. Это связано с проведением ремонтно-путевых работ, сообщает служба корпоративных коммуникаций брянского филиала РЖД.

Так, 14 и 15 октября на участке Унеча – Новозыбков не будут ходить два пригородных поезда: №6906 (отправление из Новозыбкова в 14:27) и №6907 (отправление из Унечи в 16:15). Данные рейсы 24 и 25 ноября проедут по укороченному маршруту - между станциями Робчик и Новозыбков.

Пригородные поезда №6303 (отправление из Брянска в 8:59) и №6306 (из Унечи в 12:45) 16, 17 и с 21 по 23 октября будут курсировать по укороченному маршруту на участке Брянск – Рассуха. А 18,19 и 20 октября – Брянск – Немолодва.

Поезда №6304 (из Унечи в 6:01) и №6305 (из Брянска-Орловского в 12:56) сократят маршрут 16 и 17 октября. Они будут ехать на участке Свень – Унеча, а пригородный поезд №6557 (отправлением из Брянска-Орловского в 12:36) – от Синезерок до Суземки.

- Более подробно с изменениями в графике движения поездов можно ознакомиться в онлайн-расписании на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», - рассказали в брянском филиале РЖД. – А также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на станциях.

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ИСТОЧНИК KP.RU