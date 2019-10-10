В Брянске задержали трех «железнодорожных» похитителей

СЕГОДНЯ 19:04 2019-10-10T19:04:59+03:00

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Брянске с поличным задержали трех похитителей железнодорожных грузов. Об этом сообщает пресс-служба Брянского линейный отдел МВД России на транспорте.

Сообщники «орудовали» на перегоне «Свень-Выгоничи». Они забрались в полувагоны грузового поезда «Брянск-Гомель» и сбросили вниз металлолом. Добычу погрузили в микроавтобус, но далеко уехать не удалось. Похитителей задержали сотрудники транспортной полиции и ФСБ.

- Если бы преступники довели свой умысел до конца, собственнику перевозимого груза был бы нанесен ущерб в 24940 рублей, - рассказали в пресс-службе. – Выяснилось, что задержанные нигде не работали.

По статье «Кража группой лиц по предварительному сговору» мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU