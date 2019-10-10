Новые очистные в Рогнединском районе достроят в конце ноября

СЕГОДНЯ 17:51 2019-10-10T17:51:46+03:00

К ним подключат дополнительно 13 многоквартирных домов и 856 частных дома

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Новые очистные сооружения в Рогнединском районе достроят до конца ноября. 30 числа заканчивается госконтракт. На данный момент работы выполнены на 95%. Рабочие завершают монтаж оборудования: установили шесть емкостей очистки, технологический павильон, канализационную насосную станцию, аварийную емкость для избыточных стоков. Метод очистки будет комбинированный. Он включает биологическую и физико-химическую очистку.

- Реконструкция очистных позволит дополнительно подключить 13 многоквартирных дома, 856 индивидуальных жилых дома, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. – А также 10 объектов производственного и непроизводственного назначения: районный Дом культуры, магазины, прокуратура, спортивная школа и льнозавод.

Старые очистные сооружения в Рогнедино были изношены на 100%. Новые очистные обошлись бюджету в 25,6 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU