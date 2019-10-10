Трех жителей Брянска поймали при попытке украсть лом с грузового состава

СЕГОДНЯ 17:39 2019-10-10T17:39:56+03:00

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Трех жителей Брянска поймали при попытке украсть лом черных металлов с грузового состава Брянск-Гомель. На перегоне Свень-Выгоничи злоумышленники сбросили из полувагонов лом и загрузили металл в микроавтобус, который принадлежал одному из мужчин. Брянцы попытались скрыться, но их задержали.

- Если бы злоумышленники довели свой преступный замысел до конца, собственнику груза причинили бы ущерб почти 25 тысяч рублей, - говорят в пресс-службе Брянского линейного отдела МВД на транспорте.

По факту преступления завели уголовное дело. Брянцам грозит до пяти лет колонии. Их оставили под подпиской о невыезде. Следователи проверяют, не причастны ли они к другим похожим преступлениям. Кстати, подозреваемые нигде не работают.

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ИСТОЧНИК KP.RU