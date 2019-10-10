2019-10-10T16:29:59+03:00
Общество

В Брянске на Набережной установили пешеходное ограждение

Оно должно спасти автомобилистов от пешеходов, выбегающих на дорогу
Марина АНТОНОВА
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В Брянске на Набережной устанавливают металлическое пешеходное ограждение. Оно появилось на дороге в рамках капитального ремонта улицы Калинина. Судя по всему, ограждение необходимо, чтобы уберечь автомобилистов от выбегающих на проезжую часть в неположенном месте пешеходов. А не наоборот: пешеходов от выезжающих на тротуар машин.

Многим не нравится новый вид брянских улиц. Активисты предлагали заменить металлическое ограждение «зеленым забором» из кустарников. Они утверждают, что куски разлетевшегося металла после ДТП могут убить гораздо больше людей, чем просто автомобиль, вылетевший на тротуар. Другие горожане не видят дополнительной опасности в новых ограждениях.

Автомобилисты жалуются, что ограждение мешает увидеть приближающегося к дороге пешехода или автомобиль при выезде с прилегающей территории.

Металлические ограждения появились на многих улицах города после ремонта в 2019 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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