Брянский пловец Илья Бородин завоевал две золотые медали на чемпионате ЦФО

СЕГОДНЯ 15:23 2019-10-10T15:23:07+03:00

Он стал лучшим на дистанциях 400 и 1500 метров

Изменить размер текста: A A

Брянский пловец Илья Бородин выиграл две золотые медали на чемпионате Центрального федерального округа по плаванию. В первые дни соревнований спортсмен пришел первым на дистанциях 400 и 1500 метров вольным стилем.

Илья Бородин установил при этом три новых рекорда Брянской области. 200 метров он проплыл за 1.51,46, полтора километра – за 15.21,24 и 400 метров – за 3.52,98.

На дистанции 200 метров вольным стилем Илья Бородин стал четвертым, сообщают в пресс-службе управления физкультуры и спорта Брянской области. Чемпионат Центрального федерального округа продолжается.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU