2019-10-10T15:23:07+03:00
Спорт

Брянский пловец Илья Бородин завоевал две золотые медали на чемпионате ЦФО

Он стал лучшим на дистанциях 400 и 1500 метров
Марина АНТОНОВА
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Брянский пловец Илья Бородин выиграл две золотые медали на чемпионате Центрального федерального округа по плаванию. В первые дни соревнований спортсмен пришел первым на дистанциях 400 и 1500 метров вольным стилем.

Илья Бородин установил при этом три новых рекорда Брянской области. 200 метров он проплыл за 1.51,46, полтора километра – за 15.21,24 и 400 метров – за 3.52,98.

На дистанции 200 метров вольным стилем Илья Бородин стал четвертым, сообщают в пресс-службе управления физкультуры и спорта Брянской области. Чемпионат Центрального федерального округа продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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