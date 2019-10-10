Брянский стоматолог посоветовал пациентке продать почку для протезирования зубов

СЕГОДНЯ 13:45 2019-10-10T13:45:45+03:00

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Стоматолог из областной поликлиники на проспекте Станке Димитрова в Брянска посоветовал пациентке продать почку, чтобы продолжить протезирование зубов. Женщина написала жалобу на врача на сайте госуслуг. По ее словам, она была на приеме 7 октября. Обратилась, чтобы запломбировать зуб. Но столкнулась с хамским отношением врача.

Администрация лечебного учреждения уверила, что с врачом и другим медицинским персоналом в кабинете провели беседу. Записи врача изучили в персональной медицинской карте больного.

При повторении подобных ситуаций, женщину попросили обращаться к заведующей стоматологическим отделением.

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ИСТОЧНИК KP.RU