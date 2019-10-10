СЕГОДНЯ 13:30 2019-10-10T13:30:53+03:00

На место выезжали скорая, полицейские и спасатели

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На трассе под Брянском перевернулась автовышка. Об аварии сообщили пользователи в соцсетях. Она случилась днем в четверг, 10 октября, на смоленской трассе в районе бывшего поста ДПС.

Перевернувшийся грузовик перегородил дорогу. На место происшествия выезжали спасатели, медики скорой помощи и сотрудники ГИБДД.

Фото: vk.com.

Официальной информации от УГИБДД по Брянской области не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU