На трассе под Брянском перевернулась автовышка
На место выезжали скорая, полицейские и спасатели
Фото: "Типичный Брянск".
Изменить размер текста:
На трассе под Брянском перевернулась автовышка. Об аварии сообщили пользователи в соцсетях. Она случилась днем в четверг, 10 октября, на смоленской трассе в районе бывшего поста ДПС.
Перевернувшийся грузовик перегородил дорогу. На место происшествия выезжали спасатели, медики скорой помощи и сотрудники ГИБДД.
Фото: vk.com.
Официальной информации от УГИБДД по Брянской области не поступало.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU