Брянские таможенники не пустили в Москву 15 пар поддельных кроссовок

СЕГОДНЯ 12:54 2019-10-10T12:54:32+03:00

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Брянские таможенники не пустили в Москву 15 пар поддельных спортивных кроссовок. Обувь обнаружили у пассажира поезда Киев – Москва. Гражданин Украины не стал декларировать товар. У него не было никаких документов на кроссовки.

- Экспертиза подтвердила, что кроссовки – контрафактные, - говорят в пресс-службе Брянской таможни. – На мужчину завели два административных дела за недекларирование товаров и незаконное использование чужого товарного знака.

Кстати, ущерб, причиненный правообладателям, оценили в 120 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU