В Брянской области стали чаще убивать и брать взятки

СЕГОДНЯ 12:32 2019-10-10T12:32:12+03:00

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В Брянской области увеличилось количество преступлений, которые совершили в регионе за девять месяцев. Всего зарегистрировали 10909 преступлений. Почти половина из них – небольшой тяжести.

Тяжкие преступления составляют 20,7% от общего числа. Почти на 10% увеличилось количество погибших после преступлений. Число убийств выросло по сравнению с тем же периодом в прошлом году. На 89,2% возросло количество коррупционных преступлений. Ущерб от преступлений с начала года составил больше 1,5 миллиарда рублей. Это на 107% больше, чем в прошлом году.

Почти половина преступлений была совершена теми, кто уже раньше совершал преступления. Большинство преступников не имели постоянного дохода. На 14% возросло число женщин-преступниц. На 3% больше стало преступников среди подростков.

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ИСТОЧНИК KP.RU