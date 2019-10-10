2019-10-10T12:32:12+03:00
Происшествия

В Брянской области стали чаще убивать и брать взятки

В целом количество преступлений за девять месяцев возросло
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянской области увеличилось количество преступлений, которые совершили в регионе за девять месяцев. Всего зарегистрировали 10909 преступлений. Почти половина из них – небольшой тяжести.

Тяжкие преступления составляют 20,7% от общего числа. Почти на 10% увеличилось количество погибших после преступлений. Число убийств выросло по сравнению с тем же периодом в прошлом году. На 89,2% возросло количество коррупционных преступлений. Ущерб от преступлений с начала года составил больше 1,5 миллиарда рублей. Это на 107% больше, чем в прошлом году.

Почти половина преступлений была совершена теми, кто уже раньше совершал преступления. Большинство преступников не имели постоянного дохода. На 14% возросло число женщин-преступниц. На 3% больше стало преступников среди подростков.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Брянска Марина Дбар вошла в президиум партии «Единая Россия»
Брянский стоматолог посоветовал пациентке продать почку для протезирования зубов
На трассе под Брянском перевернулась автовышка
В Брянске на улице Калинина столкнулись три легковушки
Брянские таможенники не пустили в Москву 15 пар поддельных кроссовок
Бывшей замглавы Володарской администрации Брянска грозит до шести лет колонии за взятки
Прокуратура после смертельной аварии на Речной в Брянске проверит, как организовано движение на улице
В Брянской области оставили в силе приговор похитителям топлива из нефтепровода
Улучшенный 3ТЭ25К2М завершил сертификационные испытания
Из-за аварии на водопроводе жители Стародубского района три месяца живут без воды
Как бы всех обмануть: и льготы не потерять, и за мусор не платить!
Прокуратура подтвердила поборы с родителей в гимназии №3 в Брянске
В Брянской области за пересечение границы осудили нелегальных мигрантов из Вьетнама
В Брянске пьяный мужчина до смерти избил жену
Брянских водителей ждут сплошные проверки на дорогах во всех районах города
В Унече благоустроят парк имени Уральских добровольцев