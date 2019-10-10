В Брянской области оставили в силе приговор похитителям топлива из нефтепровода

СЕГОДНЯ 11:32 2019-10-10T11:32:37+03:00

Преступники получили от 4 до 5 лет колонии

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В Брянской области оставили в силе приговор похитителям топлива из нефтепродуктопровода. Апелляционную жалобу рассматривали в Брянском областном суде.

В суде установили, что с ноября 2016-го по февраль 2017 года участники организованной преступной группы незаконно врезались в трубу магистрального нефтепродуктопровода в Карачевском районе. Они похитили больше 330 тонн дизельного топлива на 12,4 миллиона рублей.

Участники организованной группы получили от 4 до 5 лет колонии общего режима. И штрафы от 200 до 300 тысяч рублей.

- Приговор виновным уже вступил в законную силу, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU