В Брянской области оставили в силе приговор похитителям топлива из нефтепровода
В Брянской области оставили в силе приговор похитителям топлива из нефтепродуктопровода. Апелляционную жалобу рассматривали в Брянском областном суде.
В суде установили, что с ноября 2016-го по февраль 2017 года участники организованной преступной группы незаконно врезались в трубу магистрального нефтепродуктопровода в Карачевском районе. Они похитили больше 330 тонн дизельного топлива на 12,4 миллиона рублей.
Участники организованной группы получили от 4 до 5 лет колонии общего режима. И штрафы от 200 до 300 тысяч рублей.
- Приговор виновным уже вступил в законную силу, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU