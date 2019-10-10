Как бы всех обмануть: и льготы не потерять, и за мусор не платить!

СЕГОДНЯ 11:09 2019-10-10T11:09:18+03:00

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С начала октября около полутора тысяч претензий направил региональный оператор жителям нашей области, которые не оплачивают коммунальную услугу по обращению с ТКО. Выяснилось, что больше всего должников зарегистрированы в Красногорском районе.

Интересно, что когда они стали получать претензии от регионального оператора с напоминанием об обязанности оплачивать услугу, в колл-центр начали поступать звонки с объяснениями: «Мы там прописаны, но не проживаем!» «Придите в офис «Чистой планеты», напишите заявление и предоставьте подтверждающие документы.» Но пока никто из звонивших не захотел этого сделать…

Второе и третье место в «черном списке» занимают Гордеевский и Клетнянский районы.

- Наша компания начала оказывать коммунальную услугу «обращение с ТКО» на всей территории Брянской области с первого января этого года. С этого же времени у потребителей появилась и обязанность оплачивать эту услугу. Согласно закону, если оказанная услуга не оплачивается, то задолженность подлежит взысканию в судебном порядке. Сейчас мы направляем претензии должникам с просьбой ликвидировать накопившуюся задолженность и не доводить дело до суда. В противном случае, с потребителя кроме задолженности в судебном порядке будут также взысканы: неустойка (пени), расходы по оплате госпошлины и судебные расходы (оплата услуг представителя, почтовые и прочие расходы, связанные с ведением судебного процесса), - прокомментировала ситуацию начальник юридической службы АО «Чистая планета» Виктория Кытина.

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ИСТОЧНИК KP.RU