2019-10-10T09:59:38+03:00
Происшествия

В Брянске пьяный мужчина до смерти избил жену

Подозреваемого арестовали
Марина АНТОНОВА
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33-летнего жителя Брянска подозревают в том, что он до смерти избил супругу. По факту смерти 40-летней женщины завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

По версии следствия, ночью 7 октября, в квартире на Романа Брянского муж с женой выпивали. Потом супруги поссорились. Мужчина ударил жену четыре раза в грудную клетку. Потерпевшая умерла на месте происшествия.

- Обвиняемый уже отбывал наказание за такое же преступление, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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